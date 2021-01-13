МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американский СПГ, экспорт которого в декабре достиг нового исторического максимума, сейчас идет в основном в Азию, однако в будущем может вернуться на европейский рынок и сказаться на объемах поставок "Газпрома", прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. США в декабре поставили новый рекорд по экспорту СПГ

Минэнерго США во вторник сообщило, что экспорт американского СПГ в декабре достиг нового исторического рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки.

США благодаря особенностям структурирования контрактов стали балансирующим поставщиком газа — летом, при падении спроса и цен, загрузка американских СПГ-заводов сильно снизилась, а в моменте она даже превышает объем номинальных производственных мощностей в стране, отметил Маринченко.

"Дополнительный СПГ в основном идет в Азию, где цены резко выросли из-за нетипично холодной зимы, а система подземных хранилищ не так развита, как в Европе", — сказал эксперт.

"При нормализации спроса в Азии американский СПГ опять будет перенаправлен в Европу, что может ограничить потенциал роста объемов экспорта для "Газпрома" и негативно повлияет на цены", — полагает Маринченко.