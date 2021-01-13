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Эксперт рассказал, чем американский СПГ угрожает "Газпрому"
Газ
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Американский СПГ, экспорт которого в декабре достиг нового исторического максимума, сейчас идет в основном в Азию, однако в будущем может вернуться на европейский рынок и... ПРАЙМ, 13.01.2021
сша, газпром, спг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американский СПГ, экспорт которого в декабре достиг нового исторического максимума, сейчас идет в основном в Азию, однако в будущем может вернуться на европейский рынок и сказаться на объемах поставок "Газпрома", прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Минэнерго США во вторник сообщило, что экспорт американского СПГ в декабре достиг нового исторического рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки.
США благодаря особенностям структурирования контрактов стали балансирующим поставщиком газа — летом, при падении спроса и цен, загрузка американских СПГ-заводов сильно снизилась, а в моменте она даже превышает объем номинальных производственных мощностей в стране, отметил Маринченко.
"Дополнительный СПГ в основном идет в Азию, где цены резко выросли из-за нетипично холодной зимы, а система подземных хранилищ не так развита, как в Европе", — сказал эксперт.
"При нормализации спроса в Азии американский СПГ опять будет перенаправлен в Европу, что может ограничить потенциал роста объемов экспорта для "Газпрома" и негативно повлияет на цены", — полагает Маринченко.