МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ряд активов бизнесмена из Украины Дмитрия Фирташа, включая природный газ стоимостью около 100 миллиардов рублей, находятся в залоге у российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов". Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год.

Активы Фирташа, как отмечает издание, являются обеспечением по кредиту, который фонд предоставил холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF бизнесмена. Они преимущественно относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений.

В залоге у российской НКО также оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Расчетная стоимость газа составляет почти 98 миллиардов рублей. Издание рассказало со ссылкой на украинское агентство "ЛІГАБізнесІнформ", что до 2014 года химические комбинаты холдинга импортировали российский газ, но к 2015 году в их хранилищах почти не осталось собственного газа.

Фонд промышленных активов, по данным РБК, был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, затем был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЭБа. Фонду были переданы проблемные кредиты, которые ВЭБ предоставлял до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.