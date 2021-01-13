МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американские власти вычислили европейскую компанию, которая может выступить страховщиком "Северного потока-2", и теперь она может оказаться под ударом новых санкций США, введенных против проекта. Речь идет о швейцарской Zurich Insurance Group, которая может поспособствовать завершению строительства газопровода. Об этом сообщает Reuters. Bloomberg: США не смогут помешать строительству "Северного потока-2"

По сведениям агентства, Госдепартамент 14-15 января опубликует список компаний, которые, по его мнению, задействованы в проекте. Помимо страховщиков в него могут попасть сертификаторы оборудования и структуры, непосредственно занимающиеся укладкой труб.

О том, что Zurich Insurance Group может стать основным страховщиком "Северного потока-2", Bloomberg со ссылкой на источники писал еще в ноябре 2020 года. Но тогда в компании сказали, что не обсуждают свое сотрудничество с конкретными клиентами и всегда работают в рамках установленных правил. На новый запрос журналистов страховщик не ответил.

В декабре американский Конгресс согласовал новые санкции против проекта, которые грозят компаниям, помогающим завершить проект. В результате "Северный поток-2" отказалась сертифицировать норвежская компания DNV GL. Ее сертификат необходим для начала работы объекта. В январе стало известно, что США в начале нового года разослали угрозы европейским компаниям, предупреждая их, что за поддержку российского газопровода их ждут санкции.