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2021-01-13T14:47:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210113/832798764.html
Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года
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Цены на газ на голландском хабе TTF в среду достигли 337,9 доллара за тысячу кубометров и теперь находятся на уровнях сентября 2018 года, следует из данных торгов. При этом... ПРАЙМ, 13.01.2021
европа, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на газ на голландском хабе TTF в среду достигли 337,9 доллара за тысячу кубометров и теперь находятся на уровнях сентября 2018 года, следует из данных торгов.
При этом продолжается активный отбор газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). По последним данным, в понедельник заполненность ПХГ составила 65,75%, тогда как еще в начале месяца она была на уровне 74%.
Цены на газ в Европе в 2020 году на фоне пандемии упали практически втрое. В мае они опускались ниже 40 долларов за 1 тысячу кубов. Однако уже осенью котировки вернулись на докризисные уровни и продолжили бурный рост.
Динамика цен обусловлена высоким спросом на газ из-за холодной погоды в Европе и Азии. Европейские котировки поддерживаются также тем, что значительные объемы СПГ были перенаправлены поставщиками из Европы в страны АТР, где спрос дополнительно простимулирован активным восстановлением экономики.