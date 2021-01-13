КИЕВ, 13 янв — ПРАЙМ. Транзит газа из России через Украину в 2020 году был сокращен на 38% и составил 55,8 миллиарда кубометров, это наименьший показатель за последние 30 лет, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Газ из Украины на 100 миллиардов рублей оказался в залоге у России

"В 2020 году "Газпром" сократил транзит через Украину на 38%, до 55,8 миллиарда кубометров. С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет. При проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на 30%", — написал Макогон в колонке для издания "Экономическая правда", опубликованной в среду.

По его словам, угрозой для украинского транзита является не только трубопровод "Северный поток 2": "Газпром" активно достраивает новые обходные газопроводы в Южной Европе.

"В 2020 году была запущена первая очередь "Турецкого потока",… в 2021-м может выйти на проектный режим работы (вторая очередь — ред.) "Турецкого потока"… вместе со своими продолжениями через Болгарию и Сербию. Это может привести к потере транзита в 15 миллиардов кубометров — объемы, которые раньше шли в Венгрию, Сербию и Хорватию", — отметил Макогон. Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года

Он добавил, что в сложившейся ситуации, ключевые задачи Украины на ближайшие пять лет — оптимизация газотранспортной системы в соответствии с потребностями рынка и поиск новых возможностей для дополнительной загрузки ГТС или снижение затрат при существующем.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.

Также, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.