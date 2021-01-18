МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Экспортная цена газа "Газпрома" в ноябре выросла на 7% по отношению к октябрю, до 155 долларов за 1 тысячу кубометров, а доходы от экспорта трубопроводного газа компании за январь-ноябрь упали в годовом выражении на 41,8%, до 22 миллиардов долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Поставки "Газпрома" дальнему зарубежью 1-15 января выросли на 41,5%

Цена экспортного трубопроводного газа в ноябре была заметно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за 1 тысячу кубометров. В октябре она составляла 145 долларов, а в сентябре — 123 доллара. В ноябре прошлого года цена газа "Газпрома" достигала 179 долларов. Таким образом, в годовом выражении она снизилась на 13%.

Доходы "Газпрома" от экспорта за январь-ноябрь упали на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 22,009 миллиарда долларов. Физический экспорт газа снизился на 10,5%, до 178,4 миллиардов кубометров.

При этом доходы компании от экспорта газа в ноябре увеличились на 9,3% по сравнению с октябрем, до 2,8 миллиарда долларов. Объем экспорта в ноябре вырос в месячном выражении на 2,3%, до 18,3 миллиарда кубометров. По сравнению с ноябрем прошлого года доходы уменьшились на 19%, а объем экспорта — на 7,6%. Названа доля "Газпрома" на европейском рынке в 2020 году

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.