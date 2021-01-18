КИЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник ввел государственное регулирование цен на газ до завершения карантина из-за коронавируса или до окончания отопительного сезона, зафиксировав их на уровне 6,99 гривны за кубометр, что позволит снизить стоимость голубого топлива для населения в среднем до 30%, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube. На Украине призвали добиваться переговоров с Москвой по газу

В стране с августа 2020 года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25 – 0,35 доллара) за кубометр. С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране уже вторую неделю проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ.

"Решение позволит уменьшить платежки на газ и защитить украинцев от недобросовестных поставщиков газа. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство принимает решение, которым устанавливается граничная цена на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр голубого топлива. Такая цена будет действовать на время до конца отопительного сезона или до завершения карантина", — заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства. Экспортные доходы "Газпрома" резко сократились в январе-ноябре 2020 года

По его словам, если бы правительство не вмешалось в ценообразование газа, то с февраля стоимость голубого топлива для населения могла составить более 12 гривен (около 0,43 доллара) за кубометр.

Премьер также сказал, что в отопительном сезоне 2018-2019 годов в зимние месяцы стоимость коммунальных услуг в среднем составляла 2,5-3 тысячи гривен (около 89-107 долларов) на домохозяйство или 75% от минимальной зарплаты на то время. Зафиксированная цена на газ позволит снизить стоимость коммунальных услуг примерно на 500 гривен (около 18 долларов) и будет составлять примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), в ближайшее время зафиксирует тариф на распределение газа, так называемую абонплату, на уровне 1,79 гривны (0,06 доллара), что будет ниже примерно на 50% от действующих тарифов.

Долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через НАК "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям. С 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты. В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН). "Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.