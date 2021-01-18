БЕРЛИН, 18 янв — ПРАЙМ. В немецком бундестаге назвали "неуместным" предложение советника президента США Джо Байдена по "Северного потоку 2".

"Я по-прежнему считаю совершенно неуместным, чтобы мы с США обсуждали нашу энергетическую политику. Поэтому я отвергаю это предложение", — заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").

"Строительство "Северного потока 2" — дело сугубо европейское, имеет все необходимые разрешения и поэтому должно быть быстро завершено", — добавил он.

Ранее эксперт по внешней политике Николас Бёрнс, консультировавший Джо Байдена во время его предвыборной кампании, предложил приостановить действие санкций против газопровода "Северный поток 2", если европейцы на время остановят строительство. По мнению Бёрнса, такой шаг дал бы Германии и новым властям США время на обсуждение проекта и урегулирование конфликта. СМИ: "Северный поток 2" теряет страховку из-за санкций США

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.