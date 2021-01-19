МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Строительство "Северного потока 2" могут замедлить возможные американские санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна", участвующего в реализации проекта. Однако избранный президент США Джо Байден может ослабить санкционную политику в этом направлении, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский. В Берлине сочли неуместной идею советника Байдена по "Северному потоку 2"

В понедельник стало известно, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и компании "КВТ-Рус", которой принадлежит судно. Об этом сообщила газета Handelsblatt. По данным издания, власти США в понедельник уведомили правительство Германии и других европейских партнеров о своем решении ввести санкции на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Власти Германии с сожалением отнеслись к решению США и назвали санкции незаконными.

По словам эксперта, новые санкции – это "продолжение трамповской политики". "Я напомню, что с 1 января действует еще один пакет санкций, который вписан в оборонный бюджет (США). Я думаю, что в кратко- и среднесрочной перспективе это может оказать определенное воздействие, потому что предстоит завершить длинный участок и, насколько я помню, кроме "Фортуны", только "Академик Черский" может продолжить укладку этого трубопровода. То есть эти санкции замедлят укладку решающего последнего участка", — сказал Каневский РИА Новости.

При этом эксперт считает вероятным ослабление санкций с приходом к власти в США нового президента. "Байден не раз заявлял, что не собирается ссориться с европейскими партнерами, а, наоборот, собирается налаживать с ними отношения. В том числе он высказывался в отношении санкций против "Северного потока". Пока сложно сказать, как это будет осуществляться на практике, но есть определенные сигналы, которые говорят о том, что при Байдене санкционная политика в отношении как минимум "Северного потока" будет ослаблена", — отметил он.

При этом Каневский напомнил, что соответствующие законы принимаются конгрессом, а "как они исполняются на практике – это другое, потому что в Америке действуют подзаконные акты, которые находятся в ведении президента". "Я думаю, что, хотя и приняты многочисленные законы, направленные против "Северного потока", есть определенные сигналы, которые говорят о том, что приход Байдена к власти каким-то образом эту ситуацию изменит, но здесь много нюансов", — пояснил Каневский.

"Байден вряд ли изменит законы, но, возможно, изменится стиль реализации этих законов", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.