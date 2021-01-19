МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" предупредил, что запуск проекта "Северный поток 2" может быть отложен либо приостановлен. Регулятор ФРГ оценил протест экологов против «Северного потока - 2»

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на проспект размещения еврооблигаций "Газпрома", причина — политическое давление.

"Реализуя наши крупные международные проекты, такие как газопровод "Северный поток 2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами", — говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций российского гиганта.

"В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта", — цитирует агентство.

Накануне Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) заявило, что разъяснений от двух немецких природоохранных организаций, ранее опротестовавших разрешение на прокладку "Северного потока 2".

"Протест должен быть обоснован, затем BSH примет решение — либо отклонит протест, либо примет его. Но нам нужно время, чтобы изучить это", — отметили в ведомстве.