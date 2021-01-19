МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Проект строительства газопровода "Северный поток 2" сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны США, в Москве об этом сожалеют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт рассказал, что будет с "Северным потоком 2" при Байдене

"Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи", — сказал Песков.

При этом Россия продолжит последовательную работу по финализации проекта "Северный поток 2", заявил пресс-секретарь президента.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем ее с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", — сказал он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".