БЕРЛИН, 19 янв — ПРАЙМ. Санкции США против газопровода "Северный поток 2", не дадут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, заявил РИА Новости глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые"). В Кремле назвали грубым и незаконным давление США на "Северный поток 2"

"Я исхожу из того, что дальнейшие санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока 2", также не будут иметь ожидаемого эффекта. Несмотря на это, они недопустимы! Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов", — сказал Эрнст.

"Я призываю правительство ФРГ вызвать поверенного в делах посольства США и недвусмысленно прояснить позицию федерального правительства", — добавил он, уточнив, что поддерживает "готовность ЕС сделать конкретные предложения относительно того, как можно усилить международную роль евро и расширить блокирующее санкции регулирование", а также введение "штрафных пошлин на импорт газа из США" в связи с действиями Вашингтона.

"Боюсь, что и новый президент (США) не изменит агрессивной экономической политики своей страны", — сказал Эрнст.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".