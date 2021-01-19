МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Газпром" намерен сохранить лидирующее место на газовом рынке Европы и планирует расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Китае, заявил топ-менеджер концерна в ходе телефонной конференции. "Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах

"Стратегия "Газпрома" включает сохранение лидирующих позиций на рынке Европы, а также расширение присутствия компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай", — сказал он.

Ранее гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что доля "Газпрома" на рынке газа Европы в 2020 году составила около 33%.