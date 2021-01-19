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"Газпром" планирует расширить присутствие в АТР
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"Газпром" намерен сохранить лидирующее место на газовом рынке Европы и планирует расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Китае, заявил топ-менеджер... ПРАЙМ, 19.01.2021
европа, газпром, атр, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Газпром" намерен сохранить лидирующее место на газовом рынке Европы и планирует расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Китае, заявил топ-менеджер концерна в ходе телефонной конференции.
"Стратегия "Газпрома" включает сохранение лидирующих позиций на рынке Европы, а также расширение присутствия компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай", — сказал он.
Ранее гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что доля "Газпрома" на рынке газа Европы в 2020 году составила около 33%.