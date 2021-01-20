ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Джо Байден хочет, чтобы власти США использовали все инструменты для убеждения партнеров отказаться от реализации "Северного потока 2", заявил на слушаниях в комитете сената США кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. Госдеп призвал остановить "Северный поток 2", пока не поздно

Ранее США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток 2", и его владельца — компании "КВТ-Рус".

"Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что "Северный поток 2" — плохая идея", — сказал Блинкен, обращаясь к одному из сенаторов.

"Мне надо посмотреть на действующее законодательство, чтобы определить, что мы можем сделать, чтобы помешать завершению строительства. Полностью согласен. Мне надо будет проконсультироваться с избранным президентом", — добавил он.

Он заявил, что США будут стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать реализацию трубопровода. "Но если это не сработает, нам придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали", — отметил он.

"Знаю, что он (Байден — ред.) хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект "Северный поток 2" — ред.)", — заключил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.