АНКАРА, 20 янв — ПРАЙМ. Второй день подряд в Турции фиксируется рекордное потребление газа на фоне холодной погоды, установившейся в последние дни на всей территории страны, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Дёнмез. Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Турцию в октябре

Минувшей ночью столбики термометров в Анкаре опустились до —12 градусов, в Стамбуле до —3. Накануне в Турции было израсходовано 274,2 миллиона кубометров газа.

"Побит новый рекорд потребления газа – за сутки израсходовано 280 миллионов кубометров. Самый высокий уровень потребления зафиксирован в Стамбуле (51,6 миллиона кубометров), Анкаре (23,9) и Измире (13,9)", — написал Дёнмез в Twitter.

Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января составили 9,1 миллиарда кубометров. Это на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом, в частности, Германия увеличила закупку газа на 32,1%, Италия — на 139,7%, Турция — на 8,7%, Австрия — на 11,7%, сообщила компания.