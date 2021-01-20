Правительство Германии подтвердило свою позицию по "Северному потоку 2"
БЕРЛИН, 20 янв — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц.
"Мы приняли к сведению последние события (санкции против "Фортуны"). Наша позиция по экстерриториальным санкциями остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению "Северного потока 2" позиция остается той же — это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта", — заявила она на брифинге в среду.
Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток 2" считает коммерческим, а не политическим.
По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 19 января США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна". Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер" и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании, а также три физических лица — по одному гражданину Швейцарии, Италии и Венесуэлы.
https://1prime.ru/gas/20210120/832853356.html