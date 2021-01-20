БЕРЛИН, 20 янв — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока 2", Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц. США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"

"Мы приняли к сведению последние события (санкции против "Фортуны"). Наша позиция по экстерриториальным санкциями остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению "Северного потока 2" позиция остается той же — это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта", — заявила она на брифинге в среду.

Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток 2" считает коммерческим, а не политическим.

По словам представителя МИД ФРГ Андреа Зассе, официальный Берлин о санкциях уведомило посольство США в Берлине в ходе видеоконференции, также уведомление получило посольство ФРГ в Вашингтоне.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 19 января США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна". Кроме того, под санкции попало зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер" и еще 14 компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании, а также три физических лица — по одному гражданину Швейцарии, Италии и Венесуэлы.