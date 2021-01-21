МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Газпром" действует вразрез с экономической логикой и, несмотря на резко возросшие цены на газ в Европе, не только не увеличивает физические поставки топлива, но и снижает их на украинском транзитном направлении. Рост объемов продаж обеспечивается подъемом газа из хранилищ компании в Европе. Об этом сообщает "Коммерсант". "Газпром" намерен достроить "Северный поток - 2", несмотря на давление

По данным AGSI, за последние 2 недели общий отбор газа из хранилищ в Европе приближается к рекордному уровню в 1 миллиардов кубометров в сутки, их заполненность уже упала до 59%.

"Газпром" прекратил продажи газа с поставкой в ближайшие месяцы со своей электронной торговой площадки. В результате покупателям приходится приобретать дополнительные объемы на хабах, что способствует поддержанию там высоких цен и стимулирует трейдеров поднимать газ из подземных хранилищ. Как отмечает газета, действия российской компании объяснимы.

Действия "Газпрома", тем не менее, вполне объяснимы. Сейчас компания находится в уникальной ситуации — весь свободный СПГ в мире направился в Северо-Восточную Азию, где спотовые цены на СПГ из-за неожиданных холодов превышают $1000 за 1 тысячу кубометров. Но очень скоро это может измениться. Как отмечает старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова, контракты на февральские партии СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию уже составляют $650 за 1 тысячу кубометров, а на мартовские — всего $300, поскольку погода в регионе возвращается к климатической норме. После этого как минимум часть СПГ вернется в Европу.Можно ожидать, что балансировка рынка в Азии произойдет уже в ближайшие месяц-два, иначе мы увидим практически полную остановку роста потребления газа в регионе, полагает аналитик по газу центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов.

Эксперт отметил. что "Газпрому" важно до этого момента сократить запасы в европейских ПХГ. Если же этого не будет сделано, то возвратившийся в Европу СПГ может снова понизить спотовые цены на газ, поскольку сильно сократившие производство в 2020 году американские СПГ-заводы снова работают на полной мощности. Капитонов считает, что газа в европейских ПХГ осталось при текущих темпах отбора на чуть более 70 дней, а уровень заполненности хранилищ очень похож на показатель на такую же дату в 2018 году, когда конец отопительного сезона Европа встречала с практически пустыми хранилищами.

Эксперт подытожил, что подобный подход "Газпрома" в теории даст возможность более рационально распорядиться ограниченными мощностями экспортных газопроводов: значительная часть спроса сместится на лето, когда европейские потребители будут заполнять ПХГ к будущей зиме.