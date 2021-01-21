МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Энергокризис на Украине грозит перейти в «тарифный майдан», но власти страны не будут решать эту проблему. Об этом пишет рассказал ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на комментарий политолога и экономиста Александра Дудчака.

Власти Украины приняли решение установить временную предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за 1 кубометр. Таким образом правительство хочет "купировать" энергокризис, который стремительно набирает обороты. Последний выражается в основном в одновременном росте цен на газ, тепло и электроэнергию, а также в проблемах с запасами топлива на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Ответом на такой рост цен была волна бунтов и протестов, на которое вышли жители Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Митингующие перекрывают ключевые трассы, блокируют административные здания. Оппозиция грозит команде президента Украины Владимира Зеленского "тарифным майданом". Эксперт предсказал судьбу ГТС Украины после запуска "Северного потока 2"

Дудчак считает, что доходов населения не хватает, чтобы справиться с ценами на коммунальные платежи. Он отметил, что "эта тенденция прослеживается с 2014 года, за последние годы цены выросли многократно. Резкое повышение тарифов привело к снижению уровня жизни. Пенсии и зарплаты украинцев никак не коррелируют с обязательными выплатами".

С нового года цена на газ на Украине повысилась на 14% и достигла 7,2 гривны за 1 кубометр. Помимо этого, подорожала доставка газа, которая на Украине оплачивается отдельно. Общая стоимость голубого топлива достигла 10-11 гривен за 1 кубометр. В феврале цены могут продолжить расти.

"Чтобы отвести взгляд, власти Украины снизили тарифы для некоторых категорий граждан, однако это будет несущественно. В перспективе цены на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне, а со временем могут вырасти. Население будет платить из страха, вероятнее всего, прибегая к кредитам. Сейчас сложилась ситуация, при которой власти пытаются забрать у украинцев как можно больше. Реальное урегулирование проблемы не предвидится", — считает Дудчак.

Он также напомнил, что высокие цены на газ сильнее всего ударили по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. Например, в среднем для того, чтобы отопить дом, необходимо около 500 кубометров в месяц. В 2020 году за этот объем украинцы платили не более 3,7 тысяч гривен, в начале 2021 года сумма выплаты выросла до 4,5 тысяч гривен. Средняя зарплата на Украине составляет 8 тыс. гривен, поэтому рост тарифов для многих семей стал катастрофой.

Экономист считает, что "в стране сложилась критическая ситуация. Долги по коммунальным услугам колоссальны. Растет число тех, кто отказывается погашать обязательные платежи из-за нехватки средств. Украинские власти могут начать массово изымать собственность у граждан для погашения задолженностей".

Подорожание электроэнергии также стало серьезным ударом для населения Украины. До 2021 года действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. В новом году его отменили, теперь единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт·ч. Больше всего такой рост цен почувствовали на своем кармане люди с достатком ниже среднего. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, заменив их более дешевыми ночными расценками. На Украине сфера обслуживания переходит исключительно на украинский язык

"Энергокризис на Украине создан искусственно. Если сравнить уровень жизни в стране до 2014 года и после, можно отметить существенное ухудшение качества жизни населения. Все, что сейчас происходит в государстве, следствие влияния Запада. Тех, кто сейчас принимает участие в акциях против повышения тарифов на коммунальные услуги, ждут высокие штрафы и взыскания. Это будет очередной рычаг политического давления на протестующих. Подобные меры не заставят себя долго ждать", — отметил Дудчак.

Холодная вода на Украине подорожала на 20%, продемонстрировав рекордный рост в шесть раз с 2013 года. Украинские власти это объяснили износом сетей, ростом цен на реагенты и электричество. Заработные платы населения остались прежними, а в некоторых сферах снизились.

Экономист подчеркнул, что "до переворота у Украины были все составляющие для перехода к стадии стабильного развития и экономического роста. С 2010 по 2013 год гривна уверенно держалась на одном уровне — 7,99. Союз с Россией открывал перспективы для развития в стране авиации, космоса, судостроения и атомной энергетики, однако сейчас это в далеком прошлом". Дудчак добавил, что ожидает того, что украинские власти пойдут на формальные уступки с целью немного сгладить настроения протестующих. Вероятнее всего, тарифы на коммунальные услуги временно придержат, рассудил он, однако восполнят финансовые потери из других сфер.