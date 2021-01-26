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https://1prime.ru/gas/20210126/832892675.html
Киев подтвердил отказ от прямых закупок российского газа
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде во вторник, заявил, что правительство страны не намерено возобновлять прямые закупки газа у... ПРАЙМ, 26.01.2021
россия, украина, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде во вторник, заявил, что правительство страны не намерено возобновлять прямые закупки газа у России.
"Газ из России напрямую наше правительство закупать не имеет намерения. Точка", — сказал Шмыгаль.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину. В числе прочего был подписан транзитный контракт сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Кроме того, согласно протоколу о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.