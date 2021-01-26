МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках второго этапа строительства газопровода "Сила Сибири" построил уже 12% протяженности участка от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, планирует начало поставок по нему в конце будущего года, сообщила компания. "Газпром" увеличит финансирование стройки участка "Силы Сибири"

"Газпром" приступил ко второму этапу строительства "Силы Сибири" в сентябре 2020 года. "Построено 98 километров участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Это 12% протяженности участка (803 километра). В конце 2022 года по нему начнется подача газа", — говорится в сообщении.

При этом ход обустройства Ковыктинского месторождения ранее во вторник в Иркутске обсудили зампред правления – начальник департамента "Газпрома" Олег Аксютин и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках расширенного совещания.

"Отмечено, что обустройство на полное развитие Ковыктинского месторождения – базового для этого центра – ведется по графику. Продолжается эксплуатационное бурение, идет отсыпка площадок для первоочередных кустов скважин и двух установок комплексной подготовки газа, строительство подъездных автодорог", — добавляет "Газпром". Несколько шокирующих сценариев для "Северного потока 2" и "Газпрома"

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года — по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем). В прошлом году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров (изначально планировалось 5 миллиардов) газа. При этом в четвертом квартале поставки шли в сверхплановом режиме.

На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Новый участок по плану сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года, а к 2025 году "Газпром" намерен достичь проектной мощности в 38 миллиардов кубометров.