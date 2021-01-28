МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Отбор газа их подземных хранилищ (ПХГ), расположенных на территории России, за прошедшую часть отопительного сезона 2020/2021 года уже превысил результат за весь сезон прошлого года. Об этом сообщается "Вестнике" "Газпром ПХГ".

"По данным производственно-диспетчерского управления ООО "Газпром ПХГ", сейчас из хранилищ уже отобрано более 35 млрд куб. м газа. Для сравнения, годом ранее за аналогичный промежуток времени показатель был меньше на 15,7 миллиарда кубометров", — говорится в номере "Вестника".

Газета отмечает, что данные приводятся на конец января 2021 года. За весь зимний сезон 2019-2020 годов отбор составил 32,608 миллиарда кубов.

"Производственные мощности объектов хранения ООО "Газпром ПХГ" позволяют в настоящем осенне-зимнем периоде компен­сировать всю дополнительную потребность Единой системы газоснабжения в голубом то­пливе. Отбор газа будет продолжаться вплоть до завершения отопительного периода в ре­гионах РФ", — отмечает издание.

Что касается отопительного сезона в Европе, то с начала отопительного сезона страны Евросоюза отобрали из своих хранилищ рекордный по отношению к 2017 году запас голубого топлива из ПХГ, а по сравнению с прошлым годом — выросли в два раза.

Как пишет издание eadaily, в отборе топлива из хранилищ на территории Европы активно участвует и "Газпром", который хранит часть своих запасов в странах ЕС. Однако, по мнению опрошенных изданием экспертов, опустошение хранилищ не означает, что в этом году экспорт газа из России в Европу вырастет.