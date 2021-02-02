МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Вашитнгтон впервые заявил о своей готовности начать переговоры по вопросу снятия санкций с "Северного потока 2". Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник в Администрации президента в США.

"В зашедшем в тупик споре по поводу "Северного потока 2" возникло движение: впервые США сигнализируют о своей готовности говорить о прекращении санкций США против вызывающего споры балтийского трубопровода из России в Германию. Однако американцы ожидают, что германская сторона тоже сделает предложение", — отмечают авторы статьи.

В тексте сообщается, что США ждут пакетного решения. В противном случае проблема ограничительных мер против газового проекта останется в повестке дня.

В США от Германии хотят видеть одним из пунктов такого предложения опцию отключения трубопровода в случае, если Россия захочет оказывать давление на Украину. Необычная зима. Почему США позволили Европе скупать российский газ

Другое пожелание со стороны Белого: Берлин "должен помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода". Это дало бы возможность Киеву "оставаться важным игроком на энергетическом рынке и в то же время снизило бы зависимость Европы от России", пишет газета.

Отмечается, что это предложение от США можно считать явным признаком желания администрации нового президента страны Байдена урегулировать конфликт из-за "Северного потока 2".

Издание отмечает, что немецкое правительство пока не сообщает о каких-либо предложениях со стороны США по этому вопросу.