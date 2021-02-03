МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа, пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, компания хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как данный бизнес приносит монополии только убытки.

"Глава "Газпрома" Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора, отвечающего за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, в форме федерального казенного предприятия (ФКП)", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Миллера.

Получение письма подтвердили изданию в пресс-службе правительства РФ, добавив, что предложение "Газпрома" находится на проработке в Минэнерго, Минэкономики, Минфине, ФАС и Росимуществе.

"По предложению топ-менеджера газораспределительные сети, принадлежащие Дагестану и муниципалитетам, перейдут в безвозмездное пользование ФКП. Газораспределительные сети передадут ФКП в аренду. В качестве альтернативы "Газпром" готов подарить государству сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления", — пишет "Коммерсант".

Как отмечает издание, сам "Газпром" готов оставаться только оптовым поставщиком газа в Дагестан через прямой договор между "Газпром межрегионгазом" и ФКП. Собственную сбытовую деятельность в регионе компания хочет прекратить после передачи в ФКП абонентской базы и перевода персонала, отвечающего за реализацию газа, в "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"Газпром" хочет минимизировать присутствие в регионе из-за невозможности установить экономически обоснованный тариф для газораспределения, неплатежей потребителей за поставленный газ, незаконного газопотребления (врезки, искажение показаний), судебных исков по взысканию платы за пользование сетями", — добавляет "Коммерсант".