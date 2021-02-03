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Эксперт объяснил возможное смягчение санкций по "Северному потоку 2"
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США могут пойти на смягчение санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток — 2", чтобы "сдружиться с Германией и Европой", заявил директор Фонда энергетического... ПРАЙМ, 03.02.2021
газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. США могут пойти на смягчение санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток — 2", чтобы "сдружиться с Германией и Европой", заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Национальной службой новостей, сообщает Regnum.
"Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать, — отметил он. — Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление".
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в администрации США написала, что в Вашингтоне могут начать диалог с Берлином для отмены санкций против "Северного потока — 2". По информации издания, от ФРГ попросят предоставить пакетное решение, в соответствии с которым поставка газа будет останавливаться при сокращении транзита через Украину.