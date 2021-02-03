ПАРИЖ, 3 фев — ПРАЙМ. Решение по реализации проекта "Северный поток-2" — это дело Германии, Франция не вмешивается в эту тему, лишь задает вопросы по поводу энергетического суверенитета Европы, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Госдеп США назвал условия введения санкций против "Северного потока - 2"

"Не надо смешивать темы. У нас идут дискуссии с Германией по "Северному потоку", они касаются европейского энергетического суверенитета", — сказал он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос, оказывает ли Франция давления на Германию по этому проекту.

Французский министр отметил, что не вмешивается в энергетическую политику Германии. "Это вопрос в области ответственности Германии. Мы ведем с ними переговоры на этот счет (по "Северному потоку-2"), но они касаются энергетического суверенитета Европы. Франция не меняла позицию по этому поводу", — отметил он, комментируя недавние высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.

Вместе с тем Ле Дриан добавил, что Европа по отношению к России должна не только иметь твердую позицию, но быть настроена на диалог.

Ранее Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что считает недостаточными санкции в отношении России, принятые в контексте дела Алексея Навального. В связи с этим он отмечал, что "надо идти дальше", и добавил, что у французской стороны есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток-2". Эксперт объяснил возможное смягчение санкций по "Северному потоку 2"

Во вторник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что правительства некоторых стран ЕС предлагали в прошлом включить "Северный поток 2" в дискуссию о санкциях против РФ, но позиция Берлина остается неизменной.

Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на реальный. Ему предстоит отбыть его в колонии общего режима.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.