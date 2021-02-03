ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. США продолжат следить за реализацией трубопровода "Северный поток 2" и примут решения о санкциях по необходимости, заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Байдена призвали обложить санкциями "Северный поток - 2" из-за Навального

"Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций", — сказал Прайс.

При этом, по его словам, санкции — лишь один из инструментов американской политики по "защите европейских союзников от хищнического поведения, в том числе со стороны России".

Прайс добавил, что американские законы "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергобезопасности" — это "мощные инструменты, которые позволяют нам продвигать американскую внешнюю политику".

"Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока" создаются для того, чтобы увеличить рычаги давления России на наших союзников и партнеров и подрывать трансатлантическую безопасность. СМИ: США назвали условие отключения "Северного потока - 2"

США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить наличие у Европы надежных диверсифицируемых поставок энергии, которые бы не затрагивали нашу коллективную безопасность", — сказал Прайс.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.

В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии около 28 километров.

С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Читайте также:

Судно для достройки "Северного потока — 2" отправилось в порт Мукран