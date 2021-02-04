МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Роснедра 12 апреля проведут со специальными условиями аукционы на Турковский и Дерябинский газовые участки на Таймыре, говорится в материалах ведомства. В Германии рассказали, как "Северный поток 2" повлияет на стоимость газа

"Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 14:00", — указано в информации по Турковскому и Дерябинскому участкам федерального значения. При этом для проведения аукционов устанавливаются специальные условия. Компания может принять в них участие, если у нее или у ее аффилированного лица есть действующие проекты по добыче углеводородов в Арктической зоне Красноярского края.

Запасы Турковского участка составляют 33,3 миллиарда кубометров газа по категории С1 и 20,7 миллиарда по категории С2. Прогнозные запасы составляют 1 миллион тонн нефти по категории D1, 1,8 миллиона по категории D2, а также 5 миллиардов кубометров газа по категории Dл. Стартовый платеж составляет 758,8 миллиона рублей, указано в документе.

Запасы Дерябинского участка составляют: газа — 50,6 миллиарда кубометров по категории С1 и 4,1 миллиарда по категории С2, конденсата — 3,1 миллиона тонн по категории С1 и 0,33 миллиона тонн по категории С2. Прогнозные запасы составляют 0,4 миллиона тонн нефти по категории D1, 0,7 миллиона по категории D2. Стартовый платеж составляет 1,423 миллиарда рублей, указано в документе. "Газпром" поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в январе

Газета "Коммерсант" в июле сообщала, что "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" хочет получить лицензии на три участка, включающих Дерябинское, Казанцевское и Ушаковское месторождения (совокупные запасы — 128 миллиардов кубометров газа). На их основе компания планирует реализовать СПГ-проект и просит ведомства провести аукционы на лицензии со спецусловиями, под которые подпадает только она сама.

При этом сообщалось, что "Норникель" просил зарезервировать под собственные нужны Турковский участок (Ушаковское месторождение). Но позднее в июле компании заявили, что договорились по данному вопросу. Согласно договоренностям, нефтяная компания в случае выигрыша обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям "Норникеля" из запасов Ушаковского месторождения. Позже Минприроды заявило, что поддерживает достижение договоренностей "Роснефти" и "Норникеля", а участки в любом случае будут лицензироваться по итогам аукциона. Однако ведомство не уточнило, какими будут его условия. Если бы требования были стандартными, то, как писал ранее "Коммерсант", участки представляли бы интерес и для "Лукойла".

Компания "Восток Ойл" в декабре выиграла аукцион на Казанцевское месторождение.