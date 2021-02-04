МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Польская PGNiG в 2020 году увеличила импорт сжиженного природного газа почти на 10% по сравнению уровнем 2019 года, однако доля газа "Газпрома" в общем объеме осталась на уровне 60%, говорится в сообщении компании. "Газпром" поставил рекорд по поставкам газа в дальнее зарубежье в январе

Отмечается, что доля СПГ при этом составила 25,4%, в регазифицированном состоянии объем его импорта оценивается в 3,76 миллиарда кубов (на 9,7% больше, чем годом ранее).

"Импорт с восточного направления в 2020 году достиг примерно 9 миллиардов кубов по сравнению с 8,95 миллиарда кубов годом ранее. Доля России в общем объеме импорта газа PGNiG осталась приблизительно на уровне 60%. Весь остальной импорт был покрыт западным и южным направлениями", — сообщается в релизе.

Всего же PGNiG в 2020 году импортировала в Польшу около 14,79 миллиарда кубов, что является очень похожим на 2019 год результатом, добавляет компания. Поставки СПГ осуществлялись из США, Катара, Норвегии, Тринидада и Тобаго и Нигерии. "Газпром" сообщил о сохранении статус-кво в споре с польской PGNIG

"Нескольких лет мы постоянно снижали импорт газа из России. Напомню, что в 2015 году он составлял 90% от импортируемого в Польшу газа… С другой стороны, дальнейшая возможность сокращения поставок с восточного направления ограничена. Мы связаны формулой "бери или плати", которая включена в положения "Ямальского контракта", связывающий PGNiG до конца 2022 года", — заявил председатель правления PGNiG Павел Маевский, слова которого приведены в сообщении.

Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около 10 миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до конца 2022 года.