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Bloomberg: Отказ Германии от "Северного потока 2" неизбежен
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С приходом нового правительства Германия откажется от "Северного потока-2", отмечает Bloomberg. По мнению автора материала, через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой... ПРАЙМ, 06.02.2021
газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. С приходом нового правительства Германия откажется от "Северного потока-2", отмечает Bloomberg.
По мнению автора материала, через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится "неприятный разговор" о России и газопроводе. Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать. При этом Меркель держится за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. "Северный поток-2" также позволяет ей иметь козырь на переговорах с американским лидером.
Однако в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, и, по мнению журналиста, Меркель покинет свой пост. "Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха", — отмечает агентство.