МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Германии рассматривают возможность применения "механизма отключения" при эксплуатации газопровода "Северный поток 2", который предполагает перекрытие подачи газа в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину, пишет издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники. Байдена призвали обложить санкциями "Северный поток - 2" из-за Навального

"На самом деле ни федеральный канцлер Ангела Меркель, ни ее министр иностранных дел социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта – смена администрации в Белом доме ничего в этом не изменила. Однако сейчас обсуждается идея снабжения трубопровода механизмом отключения", — сообщает издание.

Этот механизм позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается шантажировать Украину сокращением ее поставок газа, объясняет газета.

По мнению министерства иностранных дел ФРГ, такой механизм сделал бы "практически невозможным" для России использование "Северного потока 2" в качестве рычага воздействия на Украину.

Во вторник газета Handelsblatt сообщала со ссылкой на источник в американской администрации, что США выразили готовность обсуждать вопрос о "Северном потоке 2" при условии выполнения ряда требований. В частности, США хотят договориться о возможности временного отключения "Северного потока 2" в случае ограничения поставок российского газа через Украину. Однако, по данным издания, идея механизма отключения пока что не играла роли в обсуждениях правительства Германии.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что считает расхождения среди стран Запада, в том числе с США, по проекту "Северный поток 2" не такими большими, как кажется.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.