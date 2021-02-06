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https://1prime.ru/gas/20210206/832982723.html
В Европе резко сократились запасы газа
Газ
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Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе опустился до 49,83%, следует из данных портала Gas Infrastructure Europe. В Германии осталось 42,44% запасов, во Франции — до... ПРАЙМ, 06.02.2021
газ, европа, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе опустился до 49,83%, следует из данных портала Gas Infrastructure Europe.
В Германии осталось 42,44% запасов, во Франции — до 39,65%, на Украине — 52%. Текущий уровень запасов в Евросоюзе на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет.
Сокращение связывается с недавним похолоданием в Европе. По прогнозам, европейские морозы сохранятся и на следующей неделе: в Восточной Европе температура опустится до —15°C.