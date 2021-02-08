Минэнерго и "Газпром" начали реализацию неутвержденного плана газификации
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Дорожная карта" развития газификации России все еще окончательно не утверждена, но Минэнерго вместе с другими федеральными органами исполнительной власти и "Газпромом" уже начали разрабатывать ряд содержащихся в документе законодательных инициатив, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Дорожная карта" еще не утверждена, при этом она разработана, почти все разногласия сняты. Существует еще ряд развилок, которые обсуждаются, хотя в целом с точки зрения согласования между ФОИВами эти все процессы пройдены", — сказал Сорокин в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
"При этом, действительно, несмотря на то, что она не принята, министерство энергетики совместно с "Газпромом" и заинтересованными ФОИВами уже начали разработку ряда законодательных актов, которые подразумеваются данной дорожной картой. И мы будем идти и ставить себе те сроки, которые обозначены в документе", — добавил он.
В свою очередь зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов высказал аналогичную позицию, подчеркнув, что важно начать работу по предложенным министерством и вице-премьером Александром Новаком мерам уже сейчас.
"Также хочу сказать, что вне рамок "дорожной карты" шел законопроект о "запертых" ГРС. Как раз на прошлой неделе состоялось совещание у вице-премьера, где было принято решение о его дополнительной проработке вместе с коллегами из Госдумы и "Газпрома", — отметил замминистра. По его словам, это дает возможность перед вторым чтением включить в законопроект дополнительные инициативы и ускорить решение вопросов газификации.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.
В январе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что соответствующая "дорожная карта" газификации субъектов РФ будет утверждена в начале 2021 года.
https://1prime.ru/gas/20210208/832995254.html