МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Дорожная карта" развития газификации России все еще окончательно не утверждена, но Минэнерго вместе с другими федеральными органами исполнительной власти и "Газпромом" уже начали разрабатывать ряд содержащихся в документе законодательных инициатив, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Минэнерго предложило механизм газификации Дальнего Востока

"Дорожная карта" еще не утверждена, при этом она разработана, почти все разногласия сняты. Существует еще ряд развилок, которые обсуждаются, хотя в целом с точки зрения согласования между ФОИВами эти все процессы пройдены", — сказал Сорокин в ходе заседания совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

"При этом, действительно, несмотря на то, что она не принята, министерство энергетики совместно с "Газпромом" и заинтересованными ФОИВами уже начали разработку ряда законодательных актов, которые подразумеваются данной дорожной картой. И мы будем идти и ставить себе те сроки, которые обозначены в документе", — добавил он.

В свою очередь зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов высказал аналогичную позицию, подчеркнув, что важно начать работу по предложенным министерством и вице-премьером Александром Новаком мерам уже сейчас. В Минэнерго высказались о росте цен на электроэнергию

"Также хочу сказать, что вне рамок "дорожной карты" шел законопроект о "запертых" ГРС. Как раз на прошлой неделе состоялось совещание у вице-премьера, где было принято решение о его дополнительной проработке вместе с коллегами из Госдумы и "Газпрома", — отметил замминистра. По его словам, это дает возможность перед вторым чтением включить в законопроект дополнительные инициативы и ускорить решение вопросов газификации.

Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

В январе вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что соответствующая "дорожная карта" газификации субъектов РФ будет утверждена в начале 2021 года.