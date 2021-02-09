МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая Qatar Petroleum (QP) приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве крупнейшего в мире проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), что позволит увеличить мощности производства СПГ страны на 43%, следует из сообщения QP. Эксперт предсказал будущее России на рынке СПГ

"Qatar Petroleum приняла окончательное инвестиционное решение по разработке проекта восточной части Северного месторождения (NFE), крупнейшего в мире СПГ-проекта, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год", — говорится в релизе.

Ожидается, что производство начнется в четвертом квартале 2025 года и его общий объем составит около 1,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Помимо СПГ проект также будет производить конденсат, сжиженный углеводородный газ (СУГ), этан, серу и гелий, отмечает компания.

Подписанный контракт на проектирование, МТО и строительство (EPC-контракт) главным образом охватывает строительство четырех производственных линий мощностью по 8 миллионов тонн в год каждая, а также сопутствующие объекты, сообщается в пресс-релизе. Стоимость проекта NFE оценивается в 28,75 миллиарда долларов — это одно из крупнейших вложений в энергетическую отрасль за последние несколько лет, отмечает QP. Польская PGNiG нарастила импорт СПГ на 10% в 2020 году

Компания обращает внимание на то, что NFE представляет первую фазу расширения СПГ-мощностей Катара, тогда как вторая фаза — проект южной части Северного месторождения, или NFS, — увеличит мощности со 110 до 126 миллионов тонн в год к 2027 году. Проект южной части включает строительство двух линий мощностью также по 8 миллионов тонн в год и сопутствующих объектов.

QP контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.