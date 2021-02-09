БЕРЛИН, 9 фев — ПРАЙМ. Экономический ущерб из-за возможного отказа Берлина от проекта "Северный поток 2" был бы огромным, однако ущерб политическим отношениям между странами в результате такого шага "невозможно измерить вообще", заявил в интервью РИА Новости глава Германо-российского форума Маттиас Платцек. Австрия выступила против политизации ситуации вокруг "Северного потока 2"

"Я не думаю, что санкции — правильный путь, потому что они не привели и не приведут к позитивному сдвигу в отношениях между Россией и Европой. Напротив, в последние годы мы увидели, что санкции привели скорее к ухудшению ситуации: опасность военной эскалации в Европе возросла, политические отношения разрушены, а экономические отношения пострадали с обеих сторон. Поэтому я не верю в выход из "Северного потока 2". Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще", — заявил глава одной из центральных в Германии некоммерческих инициатив, которая работает в области межобщественного сотрудничества с РФ.

"Остановка "Северного потока 2" приведет только к очередной изоляции России, вероятно, на очень долгое время. Я думаю, это вообще не может быть в наших интересах", — добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Зима отучит Европу сомневаться в «Северном потоке-2»

Депутаты Европейского парламента по итогам предыдущей пленарной сессии большинством голосов приняли резолюцию в связи с делом Алексея Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием. О санкциях против РФ говорили не все, а лишь отдельные страны, более того, ключевые страны, в том числе Германия и Австрия — партнеры по строительству "Северного потока 2" — не требовали санкций, а говорили о том, что ситуация с Навальным и строительство трубопровода не связаны и должны рассматриваться отдельно. В ФРГ заявили, что считают проект экономическим и он должен быть реализован.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.