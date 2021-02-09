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https://1prime.ru/gas/20210209/833000888.html
Запасы газа в Европе резко снизились
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Запасы газа в европейских ПХГ сократились до 50%. Отмечается, что на прошлой неделе (с 1 по 7 февраля) уровень заполненности подземных газохранилищ в странах Евросоюза упал в... ПРАЙМ, 09.02.2021
пхг, европа, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Запасы газа в европейских ПХГ сократились до 50%.
Отмечается, что на прошлой неделе (с 1 по 7 февраля) уровень заполненности подземных газохранилищ в странах Евросоюза упал в среднем до отметки 49,83%. Это на 2,77% ниже среднего уровня за последние пять лет. В начале прошлого 2020 года уровень заполненности ПХГ в Европе вообще превышал 70%.
Впрочем, как пишет Gas Infrasructure Europe, минимальный уровень запасов в ПХГ составлял 17,8%: это было в конце марта 2018 года.
- В Германии уровень заполненности ПХГ составил 42,44%.
Европейские потребители газа стали отбирать больше топлива из ПХГ в связи с похолоданием. Еще один фактор — снижение поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые были перенаправлены на премиальный азиатский рынок. Также оказало влияние снижение поставок российского газового экспортера "Газпром" по украинскому маршруту. При этом рост спроса на газ привел к росту цен на него.