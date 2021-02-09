МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома", сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid. Запасы газа в Европе резко снизились

"Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу "Газпрома" транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются", — сообщается в релизе.

Оператор уточняет, что поставки газа в Литву из Белоруссии при этом стабильны, а литовская ГТС работает в нормальном режиме. "Все литовские потребители снабжаются газом из СПГ-терминала Клайпеды, подземных хранилищ газа Латвии и Белоруссии", — отмечает Amber Grid.

"Что касается транзита газа в Калининград, Amber Grid выполняет все свои обязательства по соглашению с "Газпромом", которое действует до конца 2025 года. В контракте обозначено, что газ транспортируется на условиях формулы "качай или плати". Временная приостановка транзита не окажет финансовых последствий для Amber Grid", — заключается в сообщении. "Газпром" высказался о перспективах спроса на свой газ в Европе

Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.

До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году был введен в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский". По данным на 9 февраля, судно находится у берегов Африки.