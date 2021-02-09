МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Норникель" принял решение о строительстве предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ) на территории бывшего Никелевого завода в Норильске, говорится в сообщении компании. К "Норникелю" выдвинут дополнительные претензии о возмещении вреда

"Эта инициатива стала одним из пунктов масштабной комплексной экологической программы, которую реализует компания. Производство СПГ планируется для перевода тяжелой карьерной техники на двухтопливное потребление (дизельное топливо + СПГ)", — говорится в сообщении. Предварительные сроки строительства завода – с января 2022 года по март 2023 года.

В настоящее время разрабатываются общие технические решения завода по производству СПГ. Параллельно выполняется пилотный проект по переоборудованию карьерных самосвалов для работы в двухтопливном режиме с использованием СПГ. Проведение испытаний запланировано на второе полугодие 2021 года. Для них выбраны четыре карьерных самосвала "БелАЗ", двигатели которых будут модернизированы под работу в двух режимах (на дизельном топливе и СПГ). Машины будут испытывать на территории карьера рудника "Заполярный".

По результатам испытаний будет рассматриваться решение о переоборудовании всего парка самосвалов, которые будут использоваться при разработке карьера. Речь идет о парке машин ориентировочной численностью 30 единиц. Также будет рассматриваться решение о переоборудовании карьерных самосвалов, задействованных на других масштабных проектах, в частности на добыче известняка Верхней-Томулахской площади для реализации "Серной программы" компании (до 60 единиц). Катар планирует строительство крупнейшего в мире СПГ-проекта

В перспективе, отмечается в сообщении, перевод тяжелой техники на двухтопливный режим позволит значительно снизить расходы на завоз, хранение и распределение моторного топлива. По предварительным расчетам стоимость СПГ, произведенного в Норильске, будет в 2,5 раза меньше завозного дизельного топлива. Стоимость переоборудования одного самосвала в рамках пилотного проекта оценивается около 11 миллионов рублей.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).