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"Газпром" спрогнозировал экспортную цену газа на 2021 год
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"Газпром" ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил глава финансового департамента компании Александр... ПРАЙМ, 09.02.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.
"Если наш бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, строился на сценарных условиях, которые подразумевали цену на экспорт в районе 170 долларов за тысячу кубических метров, то сегодня, по итогам января, мы можем уверенно сказать, что мы ожидаем среднегодовую (в 2021 году) цену экспорта газа "200 плюс", то есть, существенно выше 200 долларов, что на 30 с лишним долларов превышает ценовые ориентиры, сценарные условия, заложенные в бюджет на следующий год", — сказал он в ходе телефонной конференции.