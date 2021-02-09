МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. "Газпром" ждет среднюю экспортную цену поставок газа в текущем году на уровне более 200 долларов за 1 тысячу кубометров, сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников. "Газпром" высказался о перспективах спроса на свой газ в Европе

"Если наш бюджет, который мы приняли в декабре 2020 года, строился на сценарных условиях, которые подразумевали цену на экспорт в районе 170 долларов за тысячу кубических метров, то сегодня, по итогам января, мы можем уверенно сказать, что мы ожидаем среднегодовую (в 2021 году) цену экспорта газа "200 плюс", то есть, существенно выше 200 долларов, что на 30 с лишним долларов превышает ценовые ориентиры, сценарные условия, заложенные в бюджет на следующий год", — сказал он в ходе телефонной конференции.