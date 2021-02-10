МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эмират Катар — крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа (СПГ) и главный конкурент России на энергетическом рынке — хочет реализовать мегапроект, который раст стране возможность сохранить глобальное господство в поставках этого вида топлива, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что за последние 10 лет производство СПГ росло в таких странах как США и Австралия. Катар же не увеличивал свои мощности.

Сейчас же королевство намерено реализовать крупнейший в мире проект по расширению производства СПГ. Это необходимо эмирату для того, чтобы сохранить место лидера СПГ-отрасли.

Только на строительные работы заложены инвестиции на уровне $13 миллиардов. Общая сумма трат на этот проект, по предварительным оценкам, составит около $29 миллиардов.

Благодаря этому мегапроекту Катар сможет увеличить свои мощности по производству СПГ на 43%. В настоящее время страна в среднем в год производит около 77 миллионов тонн СПГ, после реализации анонсированного проекта этот показатель вырастет до 110 миллионов. Первый газ добудут уже в четвертом квартале 2025 года.

Часть объемов газа, которые королевство добудет после реализации проекта, уже зарезервированы для потребителей из Европы. Отметим, что именно страны Европы являются главным рынком сбыта сырья из России.