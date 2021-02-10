МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Транзит российского газа в Калининградскую область через Литву, приостановленный по просьбе "Газпрома", восстановлен, следует из данных литовского оператора газотранспортной системы Amber Grid. "Газпром" подтвердил сроки укладки "Северного потока - 2" в Дании

Накануне Amber Grid заявил, что в понедельник получил уведомление о временной приостановке транзита по запросу "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки не уточнялись.

"Газпром" в свою очередь сообщал, что потребности Калининградской области в этот период полностью обеспечивались за счет Калининградского ПХГ.

"Во вторник вечером возобновлен транзит природного газа через Литву в Калининградскую область РФ… Причины приостановки транзита газа не уточняются. Потоки в Литву из Белоруссии стабильны, литовская газотранспортная инфраструктура работает в штатном режиме", — говорится в сообщении на сайте Amber Grid.

"Транзит газа в Калининградскую область выполняется в соответствии с обязательствами по соглашению с "Газпромом", которое действует до конца 2025 года. В контракте оговаривается, что газ транспортируется по формуле ship or pay", — уточняется в сообщении пресс-службы и подчеркивается, что "отсутствие транспортировки газа в Калининградскую область РФ не будет иметь финансовых последствий для Amber Grid". "Газпром" спрогнозировал экспортную цену газа на 2021 год

Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.

До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году был введен в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде — судна "Маршал Василевский". Сейчас оно находится у берегов Африки.