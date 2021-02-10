МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Роснедра 30 марта проведут аукцион на Восточно-Бованенковский участок с небольшими запасами газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в материалах ведомства. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

"Полезное ископаемое — углеводородное сырье; наименование участка — Восточно-Бованенковский; местоположение — Ямало-Ненецкий АО; целевое назначение работ — для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых", — указано в материалах Роснедр.

Дата проведения аукциона — 30 марта, дата окончания приема заявок — 12 марта.

Запасы месторождения по категории С1 оцениваются в 6,2 миллиарда кубометров газа, С2 — 13,1 миллиарда кубометров. Ресурсы месторождения составляют по категории D1: 5,8 миллиона тонн нефти, 331,1 миллиарда кубометров газа, 21,7 миллиона тонн конденсата; по категории D2: 23,2 миллиона тонн нефти, 36,8 миллиарда кубометров газа, 9,3 миллиона тонн конденсата.

Как указано в материалах, участок граничит с тремя участками, которые распределены между разными компаниями: лицензия на Бованенковское месторождение принадлежит "Газпром добыча Надым", на участок федерального значения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения — "Обскому СПГ", проекту "Новатэка". Наконец, лицензия на соседний Малотамбейский участок принадлежит "НовоХиму".