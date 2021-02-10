БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. Власти ФРГ находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока 2", но это закрытые переговоры, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Германия хочет "выкупить" у США снятие санкций с "Северного потока 2"

"От имени правительства ФРГ могу сказать, что мы приняли к сведению сообщения СМИ, правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока 2", однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры, которые мы не комментируем", — сказала Деммер на брифинге в Берлине.

Она добавила, что правительство ФРГ ранее также вело закрытые переговоры с США по данной теме, эти переговоры также проходили в закрытом режиме.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.