МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2". В Брюсселе объяснили, почему не смогут заблокировать "Северный поток 2"

"Нужно согласиться с ним, что данный газопровод — большое благо для Европы. Безусловно, все это понимают, просто одни об этом говорят, а другие не говорят", — заявил Ананских.

Парламентарий также напомнил, что строительство газопровода положительно повлияет на европейский бизнес-сектор.

"Министр иностранных дел Германии думает о своём народе, о своих предпринимателях, чтобы им лучше жилось, чего не скажешь о других чиновниках других государств", — добавил депутат.

Ранее Маас заявил, что "нужно осознавать, какие последствия отказ от "Северного потока — 2" будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию".