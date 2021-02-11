БРЮССЕЛЬ, 11 фев — ПРАЙМ. Развитие системы поставок водорода в Евросоюзе в ближайшем десятилетии потребует 65 миллиардов евро инвестиций, рассказала в интервью РИА Новости еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. ЕС намерен на четверть сократить импорт ископаемого топлива к 2030 году

"Текущие оценки предполагают, что для обеспечения поставок водорода потребителям в ближайшем десятилетии потребуются инвестиции в размере 65 миллиардов евро", — сказала она.

Это касается транспортировки, распределения и хранения водорода, а также станций для заправки водородом.

Ожидается, что будущая сеть по поставкам водорода в Евросоюзе будет в значительной степени состоять из активов, ныне предназначенных для природного газа, но перепрофилированных для транспортировки водорода. Однако потребуется и новая инфраструктура, отметила также Симсон.

Возобновляемый водород, производимый в основном с использованием энергии ветра и солнца, является основным приоритетом для Еврокомиссии, сказала она.

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