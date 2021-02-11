БЕРЛИН, 11 фев — ПРАЙМ. В Восточном комитете немецкой экономики исходят из того, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, этот проект следует рассматривать в контексте глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.) Михаэль Хармс. В Госдуме оценили немецкое предупреждение о "Северном потоке 2"

"Мы искренне приветствуем официальную позицию правительства ФРГ, оно абсолютно поддерживает "Северный поток 2". Мы исходим из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, действительно будет достроен", — сказал Хармс.

По его словам, в обсуждении дальнейшей судьбы "Северного потока 2" с Москвой и Вашингтоном "было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и окружающей среды".

"Следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая безопасность Украины. Тогда можно найти прагматичное решение. Мы должны подойти к этому конструктивно, потому что без России мы не сможем решить проблему изменения климата", — добавил Хармс. Бизнес ФРГ высказался против ужесточения антироссийских санкций

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.