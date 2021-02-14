МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Все российские суда, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток-2", поменяли собственника, чтобы обойти санкции США. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, сообщает "Пятый канал". Немецкий бизнес уверен, что "Северный поток 2" будет достроен

"Все суда, задействованные в застройке, они поменяли собственника. Сейчас строит "Фортуна", она раньше принадлежала иностранной компании, находилась в долгосрочной аренде, — отметил эксперт. — Но прежде чем приступить к достройке в немецкой акватории в декабре 2020 года, а сейчас — в датской, она сменила собственника". По его словам, сейчас эти судна оформлены на неизвестные структуры. После строительства их можно будет обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.

Он подчеркнул, что аналогично поступили и с другим трубоукладчиком проекта — "Академиком Черским". Если "Фортуна" работает на мелководье, то это судно — на глубоководных участках. Изначально оно принадлежало дочерней структуре "Газпрома" и работало преимущественно на шельфе Сахалина. Пока он шел из Находки в Германию, у него также сменился владелец.