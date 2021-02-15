СМИ рассказало, когда ФРГ и США начнут переговоры по "Северному потоку 2"
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Власти Германии и США пока не вели прямых переговоров по газопроводу "Северный поток 2", сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ.
США активно выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.
Как указывает Handelsblatt, причина в том, что важные посты Вашингтоне еще не заполнены. Как указывают в министерстве экономики ФРГ, диалог можно будет начать только после того, как контактные лица и коллеги главы немецкого ведомства Петера Альтмайера в новой администрации США будут названы и утверждены.
При этом, как пишет издание, в США уже ведется внутреннее обсуждение по теме. По данным Handelsblatt, ряд министерств США наряду с госдепартаментом, минфином и министерством энергетики под руководством Совета национальной безопасности провели консультации о том, как действовать в споре по "Северному потоку 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести санкции в отношении "Северного потока 2".
https://1prime.ru/gas/20210215/833041595.html