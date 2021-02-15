МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Власти Германии и США пока не вели прямых переговоров по газопроводу "Северный поток 2", сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на заявление министерства экономики ФРГ. Эксперт сказал, как Россия обходит санкции против "Северного потока 2"

США активно выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ.

Как указывает Handelsblatt, причина в том, что важные посты Вашингтоне еще не заполнены. Как указывают в министерстве экономики ФРГ, диалог можно будет начать только после того, как контактные лица и коллеги главы немецкого ведомства Петера Альтмайера в новой администрации США будут названы и утверждены.

При этом, как пишет издание, в США уже ведется внутреннее обсуждение по теме. По данным Handelsblatt, ряд министерств США наряду с госдепартаментом, минфином и министерством энергетики под руководством Совета национальной безопасности провели консультации о том, как действовать в споре по "Северному потоку 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с требованием ввести санкции в отношении "Северного потока 2".