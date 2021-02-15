МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Реализацию программ газификации регионов в России необходимо ускорить, хотя уже сейчас уровень газификации в стране достаточно высок, для этого при Минэнерго будет создан центр компетенций по газификации, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. В энергокомпаниях заявили о росте долгов россиян за тепло

"В целом на сегодняшний день уровень газификации регионов России находится на достаточно высоком уровне по сравнению с европейскими странами со схожим климатом. То есть ключевые регионы уже газифицированы. Однако остается много потребителей, до которых газ можно и нужно довести. Необходимо ускорить реализацию программ газификации. Для координации этой работы при Минэнерго России будет создан центр компетенций по газификации", — сказал Новак.

Работа по газификации российских регионов была развернута с 2005 года, ее уровень вырос с 53% до 70% по итогам 2020 года. На данный момент Минэнерго подготовило и внесло в правительство дорожную карту по газификации субъектов России. Планируется, что уровень газификации возрастет к 2024 году до почти 75%, а к 2030 году — до максимальных 83%. Оставшиеся 17% уже сегодня обеспечены централизовано горячим водоснабжением и отоплением за счет других видов энергоресурсов, добавил вице-премьер.

Новак напомнил, что в РФ сосредоточено около 20% мировых доказанных запасов природного газа, это наибольшая в мире ресурсная база. Россия — крупный экспортер газа, но важнейшей задачей вице-премьер назвал доведение газа до максимального количества российских потребителей. Газовый конкурент России задумал мегапроект ради мирового господства

Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.

"Газпром" оценивал стоимость программы газификации России до 2030 года в 2 триллиона рублей, а на 2021-2025 годы — в 900 миллиардов рублей, из которых инвестиции компании составят 526 миллиардов. Работа по определению источников финансирования этой программы продолжается, при этом стоит задача организовать финансирование без привлечения средств граждан.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что только 11 регионов РФ на сегодняшний день имеют 100% газификацию.