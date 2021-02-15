МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил перевести тарифы на газораспределение на принцип, использующийся в электроэнергетике — так называемый "котловой подход", перераспределяя за счет этого средства от регионов с высоким уровнем газификации в пользу отстающих субъектов РФ. Новак призвал ускорить газификацию регионов

"Мы предлагаем позаимствовать в электроэнергетике так называемый котловой подход", — сказал Миллер, выступая на совещании по газификации под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Он пояснил, что уровень газификации в разных регионах страны разный: в некоторых он уже достиг 100% или скоро достигнет этого уровня. "Мы прекрасно понимаем, что в регионах, в которых обеспечена уже 100% газификация, бюджетная региональная обеспеченность значительно выше. Это значит, давайте вынесем уровень принятия решений по тарифу на газораспределительные сети на федеральный уровень, межрегиональный. И утверждение тарифа будет двухставочное, двухэтапное", — предложил Миллер.

"Первый уровень, который с уровня ФАС для всех регионов утверждается, абсолютно равный, одинаковый для потребителей, а вторая часть – это часть на перераспределение между регионами, которые сегодня платят тарифы, и они все равно будут повышаться в рамках принятых решений роста тарифов. Но им уже не требуется тот объем инвестиций в газораспределительные сети, там все эти вопросы уже решены. Это регионы с большим объемом потребления, регионы с крупными промышленными потребителями и так далее", — пояснил он. Медведев предложил "Газпрому" взять на себя новые функции

"Введение котлового подхода в системе тарифообразования на газораспределительные сети – это в первую очередь тот вопрос, который надо проработать, и какой результат он нам дает с точки зрения дополнительного финансирования, которое приходится на газификацию", – сказал Миллер.

"На самом деле здесь нет никаких акцизов дополнительных, нет никаких вопросов роста оптовых цен на газ. Методически понятный подход, которой опробован в другой отрасли, абсолютно межрегионально справедливый, по нашей оценке, который даст хорошую финансовую прибавку к тому, чтобы обеспечить граждан без привлечения их средств и полностью реализовать все те цели, которые стоят в рамках программы газоснабжения и газификации за предстоящие 5 лет", — заявил он.