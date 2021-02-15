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https://1prime.ru/gas/20210215/833045894.html
"Газпром" увеличил поставки газа в Турцию на 5,7%
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Поставки "Газпрома" в Турцию в 2020 году увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 16,399 миллиарда кубометров газа, сообщается в ежеквартальном отчете компании. В... ПРАЙМ, 15.02.2021
экспорт газа, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в Турцию в 2020 году увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 16,399 миллиарда кубометров газа, сообщается в ежеквартальном отчете компании.
В 2019 году "Газпром" поставил в Турцию 15,5 миллиарда кубометров газа. Турция, наряду с Германией и Италией, является крупнейшим импортером газа в Европе, отмечается в отчете.
В целом поставки в Европу в 2020 году, согласно использованной в отчете методике, снизились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составили 135,732 миллиарда кубометров газа.
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