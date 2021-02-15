МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в Турцию в 2020 году увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущим годом — до 16,399 миллиарда кубометров газа, сообщается в ежеквартальном отчете компании.

В 2019 году "Газпром" поставил в Турцию 15,5 миллиарда кубометров газа. Турция, наряду с Германией и Италией, является крупнейшим импортером газа в Европе, отмечается в отчете.

В целом поставки в Европу в 2020 году, согласно использованной в отчете методике, снизились на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составили 135,732 миллиарда кубометров газа.

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